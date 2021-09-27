«Вашингтон» без Овечкина, Кузнецова и Самсонова проиграл «Бостону» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой «Бостона» в серии буллитов (2:2, 3:2 по буллитам).
В составе победителей отличились Джейк Дебраск и Эрик Хаула. Также Дебраск реализовал победный буллит. За столичный клуб забивали Джо Снивели и Гарретт Пилон. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Голкипер Илья Самсонов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не попали в состав команды на матч с «Бостоном».
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
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