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Зубов: рижское «Динамо» в таком положении, где нужно добывать очки в каждой игре

Зубов: рижское «Динамо» в таком положении, где нужно добывать очки в каждой игре
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (2:1).

«В первую очередь хочу поздравить команду, сегодня боевая победа. Мы были настроены биться с первой же минуты. Ребята прекрасно понимали, поняли наш план на игру. И в принципе в течение всего матча была упорная борьба. Мы рады, что получилось большинство, которое мы реализовали. В конце ребята пластались. Хочется отметить всех. Это была коллективная победа, чему мы очень рады.

Как вытащили те ресурсы из команды после непростой игры в Хабаровске? Бесспорно, мы потеряли много эмоций, и буллиты, и незасчитанные голы, всё вместе. Но у нас такое положение, где нам нужно выходить и добывать очки в каждой игре. Повторюсь, ребята осознали это, мы очень рады.

Мы всегда хотим, особенно если чувствуем, что ребята свежие в начале отрезков, овладевать шайбой и идти вперёд. Самая лучшая оборона — это атака. И это не секрет. Стараемся это привить», — приводит слова Зубова официальный сайт «Адмирала».

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