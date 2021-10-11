Рейтинг тренеров КХЛ: у Воробьёва нет конкурентов уже три недели, Вудкрофт взлетел в топ-4

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

1 (1). Илья Воробьёв («Метталлург»)



2 (6). Анвар Гатиятулин («Трактор»)



3 (4). Игорь Никитин («Локомотив»)



4 (11). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)



5 (3). Алексей Кудашов («Динамо» М)



6 (8). Валерий Брагин (СКА)



7 (7). Томи Лямся («Салават Юлаев»)



8 (5). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)



9 (2). Лаури Марьмяки («Йокерит»)



10 (17). Билл Питерс («Автомобилист»)



11 (9). Боб Хартли («Авангард»)



12 (12). Сергей Фёдоров (ЦСКА)



13 (21). Юрий Михайлис («Барыс»)



14 (10). Борис Миронов («Спартак»)



15 (14). Дэвид Немировски («Торпедо»)



16 (20). Андрей Мартемьянов («Сибирь»)



17 (23). Айван Занатта («Куньлунь»)



18 (18). Андрей Назаров (ХК «Сочи»)



19 (16). Андрей Разин («Северсталь»)



20 (22). Сергей Зубов («Динамо» Р)



21 (24). Александр Андриевский («Адмирал»)



22 (15). Михаил Кравец («Амур»)



23 (13). Юрий Бабенко («Витязь»)



24 (19). Олег Леонтьев («Нефтехимик»).