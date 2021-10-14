Квартальнов — о 1:2 с «Металлургом»: обе команды имели шансы. Немножко не хватило эмоций

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:2).



«Проиграли. Не хватило чуть. В третьем периоде пропустили в первой смене. Забили всего один гол. Имели шансы, «Металлург» имел шансы. Наверное, эмоций немножко не хватило. Почему выбрали Бобкова со старта? Он был по плану. Думаю, он неплохо сыграл. Может быть, во втором голе мог выручить. Но он сегодня нас держал в игре. Думаю, он сегодня провёл хороший матч.



Как оценю игру Джордана Уила? Нам многим надо добавлять, ему тоже. Пока не придёт в свою полную кондицию, долго болел. Нужно добавлять ему и всем нам. Звено с Зариповым, Воронковым и Сафоновым? Тут всё логично. Двое молодых парней дают энергию, это нам надо. Данис чуть помедленнее, конечно, но он мозг. Они договариваются, некоторые интересные моменты на вбрасывании происходят. В предыдущей игре забили. Мы довольны.



Тенденция проигранных третьих периодов в матчах с «Магниткой»? Это статистика, но каждый матч – он разный. Мы проиграли хорошей команде. Скоро встретимся с ней снова. Есть тенденция, мы понимаем это, и будем работать над ошибками», — цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.