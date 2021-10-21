Зернов удалён до конца игры с «Йокеритом» за оскорбление судей и неспортивное поведение

В эти минуты в Хельсинки проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между финским «Йокеритом» и магнитогорским «Металлургом». На 59-й минуте счёт ничейный — 4:4.



На 50-й минуте удаление до конца матча получил форвард Денис Зернов за оскорбление судей и неспортивное поведение.

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Напомним, Зернов стал игроком «Металлурга» в конце лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провёл 60 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 40 (12+28) результативных баллов при показателе полезности "+13" и 32 минутах штрафного времени.



В плей-офф форвард принял участие в 24 играх, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи при полезности "-1". Вместе с клубом 25-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.