Квартальнов — о том, почему рисовал схемы вместо Горбенко: нет объяснения на этот вопрос

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:3) рассказал, почему в концовке игры рисовал схемы вместо Игоря Горбенко.
«Почему в концовке матча лично давал установку во время тайм-аута, а не Игорь Горбенко, как раньше? Нет объяснения на этот вопрос.
В конце мы рисковали. Можно гадать, Кирилл Петров не попал по шайбе, когда были пустые ворота. Попади он, мы бы сейчас по-другому говорили. А потом шайбу вывели из зоны, добавить уже нечего», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».
Казанский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка после 24 матчей. В следующей встрече «Ак Барс» сыграет в гостях с «Трактором». Игра пройдёт в субботу, 30 октября, начало — в 15:00 мск.
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