Овечкин до минимума сократил отставание от Халла в ещё одной номинации НХЛ

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом – 4:3.
За «Коламбус» дублем отметился Шон Курали, а ещё одна шайба на счету Густава Нюквиста, в составе «Вашингтона» же дублем ответил Гарнет Хэтэуэй, также отличились заброшенными шайбами 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его коллега по амплуа Конор Шири, чей точный бросок на предпоследней минуте встречи принёс столичным победу.
Овечкин, помимо своей 742-й заброшенной шайбы в НХЛ, отметился и результативной передачей, набрав 23-е и 24-е (12+12) очко в этом сезоне. Российский нападающий в 381-й раз за карьеру в лиге провёл матч, в котором ему удалось набрать больше одного очка. По этому показателю Александр располагается на 24-м месте в истории лиги. Примечательно, что сегодня россиянин до минимума сократил отставание в этой номинации от Теэму Селянне и Бретта Халла, которого он уже обогнал по голам в НХЛ.
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