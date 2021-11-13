Овечкин — пушка страшная! Заколотил 742-й гол, став четвёртым снайпером в истории НХЛ!

Игра в Детройте получилась для Александра Овечкина худшей за долгое время: находившийся на пороге выхода на чистое четвёртое место в списке снайперов всех времён россиянин умудрился вхолостую откатать свои почти 25 минут айстайма и ни разу не бросить по воротам «Ред Уингз». При этом без результативного действия Овечкин со льда не ушёл, ассистировав Орлову, а победа «Вашшингтона» в матче наверняка скрасила для Ови неприятные ощущения от личной неудачи.
Но Овечкину нужны голы. Это понимают все, кто следит за эпохальным событием под названием «Погоня Великой Восьмёрки за Гретцки». И уже в первом периоде следующей встречи «Кэпиталз» Овечкину удалось поправить своей страшной пушки! «Столичные» пропустили быстрый гол на 3-й минуте, но на 10-й капитан гостей уравнял цифры на табло. Он заколотил хлёстким броском с кистей в ближний угол почти из «офиса» — классика! Вынимай, Йоонас Корписало.
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Это 742-я шайба Овечкина за карьеру в НХЛ. Александр вышел на чистое четвёртое место в споре снайперов всех времён, оторвавшись от Бретта Халла. Впереди — Яромир Ягр, которого Ови, показывающий уникальную скорострельность, должен догнать уже ближайшей зимой.
Первый период «Коламбус» и «Вашингтон» доиграли при счёте 1:1, а в начале второго отрезка «Кэпиталз» удался рывок, единолично оформленный Гарнетом Хэтэуэем. Американец оформил дубль за 7 минут, во втором голе ему помог Овечкин, вновь уравнявший количество голов и передач в этом сезоне. У Ови стало 24 (12+12) очка в 14 матчах.
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Показалось, что «Коламбус» поплыл, но у «Блю Джекетс» был припасён гораздо более впечатляющий голевой спурт! На быстрый дубль Хэтэуэя хозяева ответили сверхзвуковой парочкой голов от от Курали и Нюквиста — с 1:3 «Коламбус» ушёл всего лишь за 22 секунды.
В третьем периоде голевая феерия закончилась. Команды стали построже действовать в обороне и показалось, что дело дойдёт до овертайма. Но за минуту с небольшим «Вашингтон» вырвал победу — Коннор Шири пробил Корписало броском в ближний угол. Финн ошибся в этом эпизоде.
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«Коламбус» тут же заменил голкипера шестым полевым игроком, устроил навал, но в результате едва не пропустил от Овечкина. Увы, Александр во втором матче подряд смазал бросок в пустые ворота.
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