19-летний вратарь Колосов вышел на 1-е место голосования на матч звёзд КХЛ, Паскуале — 2-й

Продолжается голосование за участие игроков на матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.
Как сообщает официальный сайт мероприятия, на первое место в голосовании болельщиков на матч звёзд КХЛ вышел 19-летний белорусский голкипер Алексей Колосов, набравший 2270 голосов, который может сыграть за команду Европы. Второй по количеству голосов — вратарь «Локомотива» Эдди Паскуале (2241), лидирующий среди голкиперов на голосование в команду Северной Америки. Третий — форвард минского «Динамо» Илья Усов (1727), претендующий на место в команду Европы.
Среди кандидатов в команду Европы на позицию защитника лидирует Ник Бэйлен («Трактор») с 1417 голосами.
В голосовании в команду Северной Америки первое место среди защитников занимает Мэт Робинсон (СКА, 1090), среди форвардов — Корбан Найт («Авангард», 1121).
За попадание в российскую команду в списке голкиперов лидирует Иван Федотов (ЦСКА, 574), среди защитников — Вячеслав Войнов («Динамо» Москва, 1010), нападающий — Вадим Шипачёв («Динамо» Москва, 1543).
В голосовании в команду Скандинавии среди вратарей лидирует Юха Метсола из «Салавата Юлаева», набравший 950 голосов. У защитников первое место занимает Оливер Каски («Авангард», 880), у форвардов — Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев», 1315).
Напомним, Неделя звёзд хоккея 2022 года пройдёт в Челябинске с 8 по 16 января.
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