Занатта: Шипачёв – выдающийся игрок. Против него не помогла бы и защита всемером

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:4).
«Безусловно, «Динамо» — очень сильная команда. Команда, которой стоит только дать шанс, и она им воспользуется. Мы совершили несколько ошибок, прежде всего включая удаления. В целом старались, боролись и показали максимум того, что могли, но ошибки в матчах с такой командой очень дорого стоят.
Удаление за нарушение численного состава – это очень грубая ошибка, которой нет никаких оправданий. Такие ошибки допускать нельзя. Мы встречались с соперником очень серьёзного уровня, одним из претендентов на чемпионский титул. И в матчах с такими командами нам нужно играть практически идеально, чтобы иметь хотя бы теоретический шанс. Здесь необходимо полностью избегать ошибок, что нам не удаётся, а класс московского «Динамо» сомнению не подлежит.
Шипачёв – лучший игрок КХЛ? Я думаю, что, если бы мы защищались всемером против него, это бы всё равно не помогло, и он бы нашёл путь к воротам. Бесспорно, это выдающийся игрок», — передаёт слова Занатты корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 ноября 2021
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