Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Занатта: Шипачёв – выдающийся игрок. Против него не помогла бы и защита всемером

Занатта: Шипачёв – выдающийся игрок. Против него не помогла бы и защита всемером
Комментарии

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:4).

«Безусловно, «Динамо» — очень сильная команда. Команда, которой стоит только дать шанс, и она им воспользуется. Мы совершили несколько ошибок, прежде всего включая удаления. В целом старались, боролись и показали максимум того, что могли, но ошибки в матчах с такой командой очень дорого стоят.

Удаление за нарушение численного состава – это очень грубая ошибка, которой нет никаких оправданий. Такие ошибки допускать нельзя. Мы встречались с соперником очень серьёзного уровня, одним из претендентов на чемпионский титул. И в матчах с такими командами нам нужно играть практически идеально, чтобы иметь хотя бы теоретический шанс. Здесь необходимо полностью избегать ошибок, что нам не удаётся, а класс московского «Динамо» сомнению не подлежит.

Шипачёв – лучший игрок КХЛ? Я думаю, что, если бы мы защищались всемером против него, это бы всё равно не помогло, и он бы нашёл путь к воротам. Бесспорно, это выдающийся игрок», — передаёт слова Занатты корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021