«Авангард» поприветствовал Семёнова отрывком из фильма «Терминатор»

«Авангард» в официальном «инстаграме» поприветствовал форварда Кирилла Семёнова, который вернулся в команду и подписал контракт до конца сезона.
В текущем сезоне 27-летний Семёнов принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», в которых не набрал очков. В АХЛ он отыграл девять матчей и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени. Он является лучшим бомбардиром этого клуба.
Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы с «Авангардом» в розыгрыше Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 9 (4+5) баллов в 23 встречах.
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