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«Империализм, убивший миллионы». Экс-премьер Финляндии раскритиковал форму сборной России

«Империализм, убивший миллионы». Экс-премьер Финляндии раскритиковал форму сборной России
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Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб на своей странице в «Твиттере» раскритиковал решение сборной России выйти на матч с финнами в форме СССР.

«Я удивлён и расстроен тем, что России разрешили носить свитера с надписью «СССР» на матче Еврохоккейтура с Финляндией. Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей. Воздержусь от других примеров, которые можно почерпнуть из истории. Это агрессивный жест, который не должен проявляться в спорте или где-либо ещё. Победа Финляндии в матче не имеет большого значения. Важно то, что страны в хоккейной семье были жестоко аннексированы этими буквами.

Сборная России играла в форме с надписью «СССР», воздав честь режиму, убившему миллионы невинных людей в Советском Союзе и других странах, а также развязавшему войну с Финляндией. Финляндия должна вступить в НАТО как можно скорее», — говорится в сообщении.

«Россия воздала честь режиму, убившему миллионы людей». Форма СССР сильно разозлила финнов «Россия воздала честь режиму, убившему миллионы людей». Форма СССР сильно разозлила финнов
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