«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Салавату Юлаеву»

Сегодня, 25 декабря, в Уфе на «Уфа-Арене» местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (4:1, 0:0, 0:1).

На 35-й секунде Александр Кадейкин открыл счёт в матче после паса Николая Кулёмина, на 12-й минуте Станислав Бочаров сравнял счёт – ему ассистировали Патрис Кормье и Анатолий Голышев. На 14-й минуте Данил Башкиров снова вывел уфимцев вперёд после передачи Степана Санникова, на 16-й Маркус Гранлунд забил третий гол «Салавата», а помогли ему Виктор Тихонов и Сакари Маннинен. На 18-й Павел Коледов забил ещё один гол хозяев после передач Александра Кадейкина и Сергея Шмелёва.

На 43-й минуте Патрис Кормье отыграл одну шайбу «Автомобилиста».

Таким образом, «Салават» одержал пятую победу в шести матчах, «Автомобилист» потерпел четвёртое поражение кряду.