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«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Салавату Юлаеву»

«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Салавату Юлаеву»
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Сегодня, 25 декабря, в Уфе на «Уфа-Арене» местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (4:1, 0:0, 0:1).

На 35-й секунде Александр Кадейкин открыл счёт в матче после паса Николая Кулёмина, на 12-й минуте Станислав Бочаров сравнял счёт – ему ассистировали Патрис Кормье и Анатолий Голышев. На 14-й минуте Данил Башкиров снова вывел уфимцев вперёд после передачи Степана Санникова, на 16-й Маркус Гранлунд забил третий гол «Салавата», а помогли ему Виктор Тихонов и Сакари Маннинен. На 18-й Павел Коледов забил ещё один гол хозяев после передач Александра Кадейкина и Сергея Шмелёва.

На 43-й минуте Патрис Кормье отыграл одну шайбу «Автомобилиста».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2021, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кадейкин (Кулёмин) – 00:35' (5x5)   1:1 Бочаров (Кормье, Голышев) – 11:59' (5x5)   2:1 Башкиров (Санников) – 13:11' (5x5)   3:1 Гранлунд (Тихонов, Маннинен) – 15:21' (5x4)   4:1 Коледов (Кадейкин, Шмелёв) – 17:34' (5x5)   4:2 Кормье (Хрипунов) – 42:45' (5x5)

Таким образом, «Салават» одержал пятую победу в шести матчах, «Автомобилист» потерпел четвёртое поражение кряду.

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