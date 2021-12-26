Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на МЧМ-2022
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Стал известен состав сборной России на стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Швеции. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало – в 0:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав сборной России на матч с командой Швеции:
Аскаров (Гуськов);
Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;
Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;
Грудинин — Стеклов, Тютнев — Гуслистов — Пашин;
Зинченко — Савиков, Злодеев — Юров — Пономарёв.
Напомним, сборная России на групповом этапе также сыграет с командами США, Словакии и Швейцарии. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года.
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