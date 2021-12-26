Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на МЧМ-2022

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на МЧМ-2022
Комментарии

Стал известен состав сборной России на стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Швеции. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало – в 0:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной России на матч с командой Швеции:

Аскаров (Гуськов);
Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;
Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;
Грудинин — Стеклов, Тютнев — Гуслистов — Пашин;
Зинченко — Савиков, Злодеев — Юров — Пономарёв.

Напомним, сборная России на групповом этапе также сыграет с командами США, Словакии и Швейцарии. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года.

Календарь МЧМ-2022
Россия — Швеция на МЧМ! Наша молодёжка стартует в Канаде с топ-матча! LIVE Россия — Швеция на МЧМ! Наша молодёжка стартует в Канаде с топ-матча! LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021