Голкипер «Куньлуня» Смит — единственный игрок клуба с контрактом на следующий сезон КХЛ
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Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал новый односторонний контракт с голкипером Джереми Смитом.
Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, соглашение рассчитано сроком до конца сезона-2022/2023.
Отметим, что Смит является единственным игроком «Куньлуня», который имеет контракт на следующий сезон КХЛ.
В текущем регулярном чемпионате на счету 32-летнего голкипера 21 проведённый матч, в которых он отразил 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,71. Всего на его счету в КХЛ 70 встреч, он одержал 18 побед при 91% отражённых бросков, также он пропускал в среднем 3,14 шайбы за игру.
«Куньлунь» занимает в настоящий момент 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков после 43 матчей.
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