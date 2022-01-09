Любушкин заблокировал бросок Йози и покинул лёд при помощи врача команды

Сегодня, 9 января, в Глендейле (США) на «Хила Ривер-Арене» «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (3:0, 0:0, 1:2).



Защитник хозяев Илья Любушкин принял на себя бросок форварда гостей Романа Йози и упал на лёд. Хоккеист поднялся, но самостоятельно доехать до скамейки не смог. Ему помогал вышедший на лёд врач команды.

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В текущем сезоне Любушкин провёл 32 матча и набрал в них шесть очков за результативные передачи. Сейчас «Аризона» занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции.