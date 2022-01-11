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«Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс», Колорадо» выиграл у «Сиэтла»

«Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс», Колорадо» выиграл у «Сиэтла»
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Сегодня, 11 января, в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс Центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

В составе победителей отличились Филлип Дано, Блейк Лизотт и Андриан Кемпе. У гостей шайбу забросил Мика Зибанеджад. Отметим, что в состав «Рейнджерс» вернулся россиянин Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дано (Мур) – 20:55'   2:0 Лизотт (Арвидссон, Мур) – 23:41' (5x5)   2:1 Зибанеджад (Хитил, Маккегг) – 51:27' (5x5)   3:1 Кемпе (Копитар) – 58:43' (en)

В параллельном матче, который проходил в Денвере на «Болл-Арене», «Колорадо Эвеланш» дома принимал «Сиэтл Кракен» и одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

Победу хозяевам принёс дубль Николя Обе-Кюбеля и голы Девона Тэйвза и Назема Кадри. У гостей отличились Маркус Юханссон, Джаред Макканн и Колин Блэквелл.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Обе-Кюбель (О'Коннор, Ньюхук) – 05:50' (5x5)   1:1 Юханссон (Эберле, Макканн) – 09:16' (5x4)   1:2 Макканн (Юханссон, Данн) – 24:49' (5x5)   1:3 Блэквелл (Олексяк, Гурд) – 34:20' (5x5)   2:3 Обе-Кюбель (Бураковски, Джонсон) – 37:00' (5x5)   3:3 Тэйвз (Макар, Кадри) – 51:47' (5x5)   4:3 Кадри (Джост, Бураковски) – 54:17' (5x5)
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