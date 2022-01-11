«Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс», Колорадо» выиграл у «Сиэтла»

Сегодня, 11 января, в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс Центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

В составе победителей отличились Филлип Дано, Блейк Лизотт и Андриан Кемпе. У гостей шайбу забросил Мика Зибанеджад. Отметим, что в состав «Рейнджерс» вернулся россиянин Артемий Панарин.

В параллельном матче, который проходил в Денвере на «Болл-Арене», «Колорадо Эвеланш» дома принимал «Сиэтл Кракен» и одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

Победу хозяевам принёс дубль Николя Обе-Кюбеля и голы Девона Тэйвза и Назема Кадри. У гостей отличились Маркус Юханссон, Джаред Макканн и Колин Блэквелл.