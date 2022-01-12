«Сочи» готов дать бой лидеру КХЛ». Назаров — о проведении матча со СКА

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров заявил, что клуб готов сыграть в предстоящем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА.
«Добрый вечер. Хоккейный клуб „Сочи“ готов к завтрашнему матчу, провели хорошую тренировку и готовы дать бой лидеру чемпионата КХЛ», — сообщил Назаров в сторис официальной страницы «Сочи» в «инстаграме».
Напомним, пять хоккеистов «Сочи» имеют положительный ПЦР-тест. Решение о проведении матча будет принято в день игры.
Ранее КХЛ приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.
На сегодня уже семь команд в КХЛ отправились на карантин из-за коронавируса: «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Торпедо», рижское «Динамо», «Металлург» и «Спартак». В январе было отменено в общей сложности 17 матчей.
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