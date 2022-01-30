«Тампа» дома уступила «Вегасу» по буллитам. У Василевского — 25 сейвов

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.
В основное время команды дважды поразили ворота друг друга. В составе «рыцарей» отличились Бретт Хауден и Уильям Каррье, а за «Тампу» забрасывали Росс Колтон и Кори Перри. В серии штрафных бросков сильнее оказались гости – победный бросок на счету Марка Стоуна.
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27-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27. У его визави из «Вегаса» Робина Ленера – 27 отражённых бросков из 29.
Отметим, что другие представители России – защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов – очков в этой игре не набрали. У игрока «молний» показатель полезности «+1» за 29.22 на льду, а у его соотечественника – «-1» за 16.18.
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