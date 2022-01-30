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«Тампа» дома уступила «Вегасу» по буллитам. У Василевского — 25 сейвов

«Тампа» дома уступила «Вегасу» по буллитам. У Василевского — 25 сейвов
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга. В составе «рыцарей» отличились Бретт Хауден и Уильям Каррье, а за «Тампу» забрасывали Росс Колтон и Кори Перри. В серии штрафных бросков сильнее оказались гости – победный бросок на счету Марка Стоуна.

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27-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27. У его визави из «Вегаса» Робина Ленера – 27 отражённых бросков из 29.

Отметим, что другие представители России – защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов – очков в этой игре не набрали. У игрока «молний» показатель полезности «+1» за 29.22 на льду, а у его соотечественника – «-1» за 16.18.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Каррье) – 05:25' (5x5)   0:2 Каррье (Хауден) – 34:56' (5x5)   1:2 Колтон (Перри, Марун) – 53:12' (5x5)   2:2 Перри – 57:12' (6x5)   2:3 Стоун – 65:00' (ПБ)
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