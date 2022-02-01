Михеев повторил результат прошлого сезона по голам, потратив на 42 матча меньше

Сегодня, 1 февраля, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:4.
Российский нападающий хозяев Илья Михеев стал автором заброшенной шайбы, которая стала для него седьмой в сезоне. 27-летний хоккеист повторил собственный результат прошлого регулярного чемпионата, проведя при этом на 42 матча меньше.
В текущем сезоне Михеев провёл 12 матчей, набрав 9 (7+2) баллов при общей полезности "+7". В сезоне-2020/2021 на его счету 54 встречи и 17 (7+10) очков при показателе полезности "+5".
«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 41 матча.
- 1 февраля 2022
-
09:30
-
09:06
-
08:50
-
08:28
-
08:16
-
07:29
-
07:00
-
06:31
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
05:43
-
05:00
-
04:47
- 31 января 2022
-
23:59
-
23:22
-
22:52
-
22:23
-
21:55
-
21:23
-
20:51
-
20:41
-
20:33
-
20:21
-
19:46
-
19:24
-
18:50
-
18:30
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:02
-
16:50
-
16:31