Михеев повторил результат прошлого сезона по голам, потратив на 42 матча меньше

Сегодня, 1 февраля, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:4.



Российский нападающий хозяев Илья Михеев стал автором заброшенной шайбы, которая стала для него седьмой в сезоне. 27-летний хоккеист повторил собственный результат прошлого регулярного чемпионата, проведя при этом на 42 матча меньше.



В текущем сезоне Михеев провёл 12 матчей, набрав 9 (7+2) баллов при общей полезности "+7". В сезоне-2020/2021 на его счету 54 встречи и 17 (7+10) очков при показателе полезности "+5".



«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 41 матча.