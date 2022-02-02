Лавиолетт: сегодня требовалась великолепная игра вратаря, и Самсонов её выдал

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о победе над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3, ОТ).
«Илья сыграл очень хорошо. «Питтсбург» временами запирал нас в своей зоне, так что у него было немало работы. В следующий раз мы многое можем улучшить, но именно сегодня нам требовалась великолепная игра вратаря, и Самсонов её выдал. То, как он вышел со скамейки и включился в игру, конечно, впечатляет. Он дал нам шанс.
Многое сегодня было против нас, и я хочу отдать должное ребятам за то, что они сражались до конца. Третий период, пожалуй, был лучшим в нашем исполнении сегодня. Ну, и в овертайме нам удалось завершить дело на высокой ноте», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
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