Лавиолетт: сегодня требовалась великолепная игра вратаря, и Самсонов её выдал

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о победе над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3, ОТ).



«Илья сыграл очень хорошо. «Питтсбург» временами запирал нас в своей зоне, так что у него было немало работы. В следующий раз мы многое можем улучшить, но именно сегодня нам требовалась великолепная игра вратаря, и Самсонов её выдал. То, как он вышел со скамейки и включился в игру, конечно, впечатляет. Он дал нам шанс.



Многое сегодня было против нас, и я хочу отдать должное ребятам за то, что они сражались до конца. Третий период, пожалуй, был лучшим в нашем исполнении сегодня. Ну, и в овертайме нам удалось завершить дело на высокой ноте», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.