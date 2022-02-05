КХЛ отменила техническое поражение «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором»

Континентальная хоккейная лига отменила техническое поражение «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором».

«8 ноября 2021 года Континентальная хоккейная лига уведомила хоккейные клубы «Салават Юлаев» и «Трактор» о решении засчитать «Салавату Юлаеву» техническое поражение в матче №319 на основании п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ в связи с тем, что команда не прибыла на матч вследствие вынесения Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. о введении ограничительных мероприятий (карантина) в отношении хоккейного клуба «Салават Юлаев».



Позднее «Салават Юлаев» направил в адрес Лиги акт эпидемиологического расследования, составленный Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.



Согласно акту, вероятным источником инфекции, которая послужила основанием для введения карантина в отношении «Салавата Юлаева», является контакт с игроками и тренерами с признаками ОРВИ во время одного из предыдущих матчей команды. Выявленные нарушения санитарных правил не имеют непосредственного отношения к введению ограничительных мероприятий в отношении «Салавата Юлаева», а вина АНО «ХК «Салават Юлаев» в заболевании хоккеистов не установлена.



Таким образом, команда не смогла принять участие в матче №319 не по своей вине ввиду обстоятельств непреодолимой силы, а значит, согласно п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ, команде не может быть присуждено техническое поражение в указанном матче.



Данные обстоятельства не были известны на момент вынесения Лигой решения засчитать «Салавату Юлаеву» техническое поражение.



На основании вышеизложенного Лига отменяет решение засчитать техническое поражение «Салавату Юлаеву» за неявку на матч. В таблицу чемпионата будут внесены необходимые корректировки результатов», – указано в заявлении на сайте КХЛ.