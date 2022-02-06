Драйзайтль — о Матче звёзд: не уверен, что здешние фанаты поддерживали нас с Макдэвидом
Поделиться
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился эмоциями от участия в Матче звёзд НХЛ.
«По-моему, Вегас прекрасно провёл этот уик-энд и для нас, и для болельщиков. Надеюсь, зрителям, которые смотрели на это по телевизору, тоже понравилось. Если в результате увиденного каких-то местных мальчишек заинтересует хоккей – что ж, тем приятнее внести такой вклад в развитие нашей игры.
Не уверен, что здешние фанаты поддерживали нас с Коннором Макдэвидом персонально, но то, что на этой арене всегда громко – это факт. Как и то, что атмосфера здесь всякий раз – одна из лучших в НХЛ», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, оба хоккеиста выступали за команду Тихоокеанского дивизиона.
Комментарии
- 6 февраля 2022
-
11:15
-
10:55
-
10:39
-
10:11
-
09:57
-
09:46
-
09:25
-
09:04
-
08:53
-
08:00
-
07:56
-
05:19
-
04:59
-
03:45
-
02:49
-
02:14
-
01:09
- 5 февраля 2022
-
23:56
-
23:21
-
21:43
-
21:38
-
20:33
-
20:13
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
19:01
-
18:46
Партнерский контент