Драйзайтль — о Матче звёзд: не уверен, что здешние фанаты поддерживали нас с Макдэвидом

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился эмоциями от участия в Матче звёзд НХЛ.



«По-моему, Вегас прекрасно провёл этот уик-энд и для нас, и для болельщиков. Надеюсь, зрителям, которые смотрели на это по телевизору, тоже понравилось. Если в результате увиденного каких-то местных мальчишек заинтересует хоккей – что ж, тем приятнее внести такой вклад в развитие нашей игры.

Не уверен, что здешние фанаты поддерживали нас с Коннором Макдэвидом персонально, но то, что на этой арене всегда громко – это факт. Как и то, что атмосфера здесь всякий раз – одна из лучших в НХЛ», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, оба хоккеиста выступали за команду Тихоокеанского дивизиона.