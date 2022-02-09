Вячеслав Фетисов оценил победу сборной России в матче против Швейцарии на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной России в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).



«Первая игра всегда сложная, тем более, соперник непростой. Конечно, победа всегда важна, будем надеяться, что стартовый матч нужен, чтобы снять напряжение, понять уровень турнира, на котором команда ставит перед собой большие цели, ну и проверить многие аспекты игры», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



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