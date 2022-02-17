Плющев — о полуфинале со Швецией: надеюсь, запахнет медалями, и у России проснётся аппетит

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от полуфинального матча, в котором встретятся сборные России и Швеции.
«Наши шансы в матче со Швецией примерно равны: в чём-то мы превосходим шведов, в чём-то они нас. Мы можем победить шведов за счёт характера и бойцовских качеств. Главное, чтобы это не переросло в удаления, а то у нас есть отдельные индивидуумы, у которых играют мышцы, а потом страдает вся команда. У нас есть один такой — казанский представитель.
Что касается игры, в нашем исполнении я не видел ничего выдающегося на этом турнире. У нас не работает большинство, а это важный фактор в таких играх. Реализация одного или двух удалений – это уже серьёзное преимущество, тем более шведы умеют защищаться. Будем надеяться, когда запахнет медалями, у наших ребят проснётся аппетит. Тренеры, в свою очередь, покажут нам не системный хоккей, который не получается, а нечто другое.
Как мы с такой игрой дошли до полуфинала? У нас была лёгкая группа, но мы с ней мучились очень серьёзно. В четвертьфинале была бодаловка с теми же датчанами, а Дания никогда не была в первой пятёрке команд», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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