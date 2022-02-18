«Сегодня он держал нас в игре. Уверены в нём на все сто». Форвард «Кэпиталз» — о Самсонове
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй оценил игру российского голкипера команды Илья Самсонова, отразившего 30 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».
«Сегодня он держал нас в игре. Мы уверены в нём на все сто. Сегодня он сделал несколько невероятных сэйвов. Приятно видеть, что он продолжает работать и с каждым днем выглядит всё лучше», — приводит слова Хэтэуэя официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Кэпиталз» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции и четвёртую строчку в Столичном дивизионе, набрав 65 баллов после 52 проведённых встреч. Самсонов в текущем сезоне принял участие в 29 матчах, отражая в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,84.
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