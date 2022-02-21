«Флорида» в результативном матче обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 22 броска

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Аарон Экблад, Брэндон Монтур, Маккензи Уигар, Александр Барков и Антон Лунделль.Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 22 сейва и пропустил две шайбы.

За «Чикаго» забивали Патрик Кейн и Калеб Джонс.

Таким образом, «Чикаго» продлил серию поражений до трёх матчей. «Флорида», в свою очередь, одержала третью победу подряд.

В следующем матче «Чикаго» предстоит провести матч с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Флорида» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Матчи пройдут 26 и 23 февраля соответственно.