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«Флорида» в результативном матче обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 22 броска

«Флорида» в результативном матче обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 22 броска
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Аарон Экблад, Брэндон Монтур, Маккензи Уигар, Александр Барков и Антон Лунделль.Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 22 сейва и пропустил две шайбы.

За «Чикаго» забивали Патрик Кейн и Калеб Джонс.

Таким образом, «Чикаго» продлил серию поражений до трёх матчей. «Флорида», в свою очередь, одержала третью победу подряд.

В следующем матче «Чикаго» предстоит провести матч с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Флорида» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Матчи пройдут 26 и 23 февраля соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Марчмент) – 16:33' (5x5)   1:1 Кейн (Маккейб) – 19:28' (5x5)   1:2 Монтур (Барков, Юбердо) – 27:26' (5x5)   1:3 Уигар (Вераге, Барков) – 40:50' (4x4)   2:3 Джонс (Дебринкэт, Кейн) – 52:38' (5x4)   2:4 Барков (Форслинг, Юбердо) – 58:12' (en)   2:5 Лунделль (Аччари, Экблад) – 58:51' (en)
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