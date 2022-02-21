«Бостон» крупно обыграл дома «Колорадо», лидирующий в Западной конференции НХЛ

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (дубль), Патрис Бержерон, Джейк Дебраск и Чарли Койл. Единственный гол «Эвеланш» забил форвард Натан Маккиннон.



Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 16 минут 36 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1», совершив два броска в створ и два силовых приёма.



«Колорадо» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 76 очков после 50 матчей. «Бостон» заработал 62 балла за 50 встреч и расположился на восьмой строчке Востока.