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«Бостон» крупно обыграл дома «Колорадо», лидирующий в Западной конференции НХЛ

«Бостон» крупно обыграл дома «Колорадо», лидирующий в Западной конференции НХЛ
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«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (дубль), Патрис Бержерон, Джейк Дебраск и Чарли Койл. Единственный гол «Эвеланш» забил форвард Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 16 минут 36 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1», совершив два броска в створ и два силовых приёма.

«Колорадо» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 76 очков после 50 матчей. «Бостон» заработал 62 балла за 50 встреч и расположился на восьмой строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2022, понедельник. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пастрняк (Макэвой, Бержерон) – 17:30 (5x5)   2:0 Бержерон (Холл, Грызлик) – 28:01 (5x5)   2:1 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 32:58 (5x4)   3:1 Пастрняк (Холл, Карло) – 34:35 (5x5)   4:1 Дебраск (Лазар, Макэвой) – 35:42 (5x5)   5:1 Койл (Пастрняк, Холл) – 54:04 (5x4)
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