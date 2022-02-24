«Сибирь» сохранила права на Овчинникова, подписавшего контракт новичка с «Торонто»
Поделиться
18 февраля российский нападающий Дмитрий Овчинников подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс». Соглашение рассчитано на три сезона. Хоккеист присоединится к «Торонто Марлис» после того, как получит разрешение на работу в Канаде.
«Сибирь» в телеграм-канале сообщила, что клуб сохранил права на игрока в КХЛ.
Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига решила не проводить матчи во время паузы на Олимпийские игры в Пекине. На момент приостановки регулярного чемпионата «Сибирь» занимала шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 50 матчей. «Сибирь» проведёт серию плей-офф, в которой ей будет противостоять «Салават Юлаев».
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
11:33
-
10:33
-
09:10
-
08:56
-
08:39
-
08:00
-
07:51
-
07:08
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:48
-
02:53
-
01:00
- 23 февраля 2022
-
23:50
-
23:36
-
23:15
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:50
-
22:35
-
22:18
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
20:50
-
20:36
-
20:10
-
19:38
-
19:02
-
18:46
-
18:12
-
17:50
-
17:36
Партнерский контент