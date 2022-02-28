Сорокин оформил пятый шат-аут в сезоне. Больше только у Маркстрёма

Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 4:0.



Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин провёл весь матч и отразил все 34 броска. Эта встреча стала для вратаря пятой в сезоне, в которой он не пропустил ни одной шайбы. Чаще него на ноль играет только голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём, у которого восемь шат-аутов.



«Нью-Йорк Айлендерс» в последних шести встречах одержал три победы и трижды потерпел поражения. В следующем матче команда в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш», встреча состоится 2 марта.