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«Детройт» обыграл «Каролину» в овертайме, у Наместникова – «+1»

«Детройт» обыграл «Каролину» в овертайме, у Наместникова – «+1»
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В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл форвард гостей Себастьян Ахо. На 33-й минуте сравнял Картер Рауни. Через 10 минут вывел хозяев вперёд Майкл Расмуссен. На 48-й минуте счёт сравнял Йеспер Фаст, а на 57-й минуте снова вышли вперёд гости – забил Джордан Стаал. На этой же минуте сравнял Дилан Ларкин, переведя игру в овертайм, где на 65-й минуте точку в матче поставил Лукас Рэймонд.

Российский нападающий Андрей Свечников очков в матче не заработал, у другого российского форварда Владислава Наместников коэффициент полезности – «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Трочек, Терявяйнен) – 13:02 (5x4)   1:1 Рауни (Ганье, Эрни) – 32:00 (5x5)   2:1 Расмуссен (Истерли, Задина) – 42:45 (5x5)   2:2 Фаст (Песке) – 47:06 (5x5)   2:3 Стаал (Коул, Нидеррайтер) – 56:12 (5x5)   3:3 Ларкин – 56:50 (5x5)   4:3 Рэймонд (Бертуцци, Зайдер) – 64:52 (4x3)
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