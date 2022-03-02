«Детройт» обыграл «Каролину» в овертайме, у Наместникова – «+1»

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.



Счёт в матче на 14-й минуте открыл форвард гостей Себастьян Ахо. На 33-й минуте сравнял Картер Рауни. Через 10 минут вывел хозяев вперёд Майкл Расмуссен. На 48-й минуте счёт сравнял Йеспер Фаст, а на 57-й минуте снова вышли вперёд гости – забил Джордан Стаал. На этой же минуте сравнял Дилан Ларкин, переведя игру в овертайм, где на 65-й минуте точку в матче поставил Лукас Рэймонд.



Российский нападающий Андрей Свечников очков в матче не заработал, у другого российского форварда Владислава Наместников коэффициент полезности – «+1».