Быков поддержал решение ФХР обжаловать отстранение России от международных соревнований

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение Федерации хоккея России (ФХР) обжаловать отстранение российских национальных и клубных команд от международных соревнований, а также лишение России права на проведение МЧМ-2023.
«Считаю, что нужно использовать любые средства и доказывать свою правоту. Нельзя опускать руки. ФХР должна защищать свои права и выступать против таких абсурдных решений. Можно верить в то, что решение отменят, можно — нет, нужно просто действовать и держать свою линию».
Напомним, ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 18 марта 2022
-
15:00
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:21
-
14:00
-
13:40
-
13:17
-
13:09
-
12:40
-
12:23
-
12:14
-
11:39
-
11:17
-
11:00
-
10:44
-
10:34
-
10:11
-
09:50
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:12
-
08:00
-
07:53
-
07:45
-
07:40
-
07:31
-
07:30
-
07:24
-
07:21