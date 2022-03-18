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Быков поддержал решение ФХР обжаловать отстранение России от международных соревнований

Быков поддержал решение ФХР обжаловать отстранение России от международных соревнований
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение Федерации хоккея России (ФХР) обжаловать отстранение российских национальных и клубных команд от международных соревнований, а также лишение России права на проведение МЧМ-2023.

«Считаю, что нужно использовать любые средства и доказывать свою правоту. Нельзя опускать руки. ФХР должна защищать свои права и выступать против таких абсурдных решений. Можно верить в то, что решение отменят, можно — нет, нужно просто действовать и держать свою линию».

Напомним, ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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