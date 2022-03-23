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Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом», у Овечкина «-2»

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом», у Овечкина «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» забивали Том Уилсон и российский нападающий Евгений Кузнецов. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов завершил встречи с коэффициентом полезности «-1».

За «Сен-Луис» забивали Брэндон Саад, Райан О'Райлли, Натан Уокер, Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форвард Иван Барбашёв очков не набрал, а Алексей Торопченко завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Команда потерпела второе поражение подряд «Сент-Луис Блюз», в свою очередь, находится на пятом месте на Западе, записав в свой актив 80 очков. Команда прервала серию поражений из трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кузнецов (Карлсон, Уилсон) – 08:22 (5x4)   1:1 Саад – 11:48 (5x5)   2:1 Уилсон (Манта) – 13:01 (5x5)   2:2 О'Райлли (Саад, Перрон) – 17:15 (5x4)   2:3 Уокер (Шенн, Парэйко) – 30:31 (5x5)   2:4 Шенн (Кайру, Бучневич) – 37:13 (5x5)   2:5 Перрон (Шенн) – 59:31 (en)
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