Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом», у Овечкина «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе «Вашингтона» забивали Том Уилсон и российский нападающий Евгений Кузнецов. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов завершил встречи с коэффициентом полезности «-1».
За «Сен-Луис» забивали Брэндон Саад, Райан О'Райлли, Натан Уокер, Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форвард Иван Барбашёв очков не набрал, а Алексей Торопченко завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Команда потерпела второе поражение подряд «Сент-Луис Блюз», в свою очередь, находится на пятом месте на Западе, записав в свой актив 80 очков. Команда прервала серию поражений из трёх матчей.
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