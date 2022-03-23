Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом», у Овечкина «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» забивали Том Уилсон и российский нападающий Евгений Кузнецов. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов завершил встречи с коэффициентом полезности «-1».

За «Сен-Луис» забивали Брэндон Саад, Райан О'Райлли, Натан Уокер, Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форвард Иван Барбашёв очков не набрал, а Алексей Торопченко завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Команда потерпела второе поражение подряд «Сент-Луис Блюз», в свою очередь, находится на пятом месте на Западе, записав в свой актив 80 очков. Команда прервала серию поражений из трёх матчей.