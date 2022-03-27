А. Юдин: СКА много атаковал, мало забитых шайб – заслуга вратаря «Спартака»

Экс-защитник сборной России, заслуженный мастер спорта, ныне тренер Александр Юдин подвёл итоги серии между СКА и «Спартаком».
«Серия СКА и «Спартака» мне понравилась намного больше, чем противостояние между ЦСКА и «Динамо». Спартаковцы постарались навязать свою игру и выглядели очень достойно. В овертайме четвертой игры СКА показал свою истинную силу, полностью переиграв красно-белых. Если бы не вратарь «Спартака», СКА выиграл бы серию намного проще.
Армейцы имели немало голевых моментов, играли в атакующий хоккей и то, что сумели забросить лишь 9 шайб в пяти играх – заслуга спартаковского голкипера Оскара Данска.
Армейцам нужно усилить атаку. Кроме атаки, нужно острее разыгрывать большинство, нападающим лезть на пятак. Две шайбы в численном большинстве за пять игр, согласитесь, мало для команды, претендующей на Кубок Гагарина. Полностью потенциал СКА мы увидим в серии с ЦСКА», – сказал Юдин «Чемпионату».
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