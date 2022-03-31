Фёдоров отреагировал на обновление Малкиным своего рекорда в НХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров отреагировал на достижение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который побил его рекорд в НХЛ по количеству результативных передач.

«Женя – молодец! Рад, что после травмы он играет очень здорово. Главное, желаю ему здоровья, а остальные рекорды будут биться ещё быстрее. Желаю ему новых побед и крепости духа!» – сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

На счету Малкина 697 результативных передач, благодаря чему он обошёл легендарного Сергея Фёдорова (696) и стал единоличным лидером по этому показателю. При этом Фёдоров провёл в НХЛ 1248 матчей, а у Малкина 970 игр.



Теперь на счету Малкина 33 (16+17) очка в 31 матче нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на счету Евгения 971 матч, в которых он заработал 1137 (440+697) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+65». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.



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