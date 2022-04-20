Павел Бучневич повторил рекорд «Сент-Луиса», который держался полвека
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В матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луиса (США) принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Российсикй форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил гол и отдал результативную передачу.
Бучневич повторил клубный рекорд, установленный более 50 лет назад по длительности результативной серии среди хоккеистов, проводящих свой первый сезон за команду. У Россиянина она составляет 11 матчей кряду.
Подобный рекорд в сезоне-1969/70 установил Фил Гойетт.
«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял Бучневича на нападающего «Сент-Луиса» Сэмми Блэйза в июле 2021-го. Бучневич в этом сезоне провёл 68 матчей, в которых набрал 71 (28+43) очко.
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