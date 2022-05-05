«Миннесота» благодаря хет-трику Капризова победила «Сент-Луис», сравняв счёт в серии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 1-1.

Хет-триком в составе «Миннесоты» удалось отметиться 25-летнему российскому форварду Кириллу Капризову, дубль оформил его партнёр по команде Йоэль Эрикссон Эк, автором ещё одной шайбы стал Фредерик Годро. За «Сент-Луис» отличились Джордан Кайру и российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировал соотечественник Павел Бучневич, — оба набрали свои первые очки в текущем Кубке Стэнли.

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Таким образом, с ничейным счётом серия переезжает в Сент-Луис на стадион «Энтерпрайз-центр». Следующая встреча между командами пройдёт в ночь на субботу, 7 мая. Начало – 4:30 мск.