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«Миннесота» благодаря хет-трику Капризова победила «Сент-Луис», сравняв счёт в серии

«Миннесота» благодаря хет-трику Капризова победила «Сент-Луис», сравняв счёт в серии
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 1-1.

Хет-триком в составе «Миннесоты» удалось отметиться 25-летнему российскому форварду Кириллу Капризову, дубль оформил его партнёр по команде Йоэль Эрикссон Эк, автором ещё одной шайбы стал Фредерик Годро. За «Сент-Луис» отличились Джордан Кайру и российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировал соотечественник Павел Бучневич, — оба набрали свои первые очки в текущем Кубке Стэнли.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.

Таким образом, с ничейным счётом серия переезжает в Сент-Луис на стадион «Энтерпрайз-центр». Следующая встреча между командами пройдёт в ночь на субботу, 7 мая. Начало – 4:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Эрикссон Эк (Гринвей) – 09:33 (5x5)   2:0 Годро (Бродин, Хартман) – 13:04 (5x4)   3:0 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 19:06 (5x4)   4:0 Эрикссон Эк – 20:51 (5x5)   4:1 Кайру (Томас, Тарасенко) – 32:34 (5x4)   4:2 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 44:14 (5x5)   5:2 Капризов (Цуккарелло) – 51:47 (5x5)   6:2 Капризов (Хартман, Бродин) – 52:52 (en)
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