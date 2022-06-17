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Торторелла станет новым главным тренером «Филадельфии»

Торторелла станет новым главным тренером «Филадельфии»
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«Филадельфия Флайерз» назначит Джона Тортореллу на пост главного тренера клуба, сообщает Sportsnet.

Отмечается, что соглашение будет заключено сроком на четыре года.

63-летний специалист ранее возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Торторелла завоевал Кубок Стэнли с «Тампой» в 2004 году, также он дважды признавался лучшим тренером года.

Отметим, что Торторелла – последний тренер, команде которого удалось выиграть серию плей-офф у «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2019 году его «Коламбус» переиграл «Тампу» в первом раунде. С тех пор «Тампа» ни разу не проигрывала в сериях.

Напомним, Майк Йео, возглавлявший «Филадельфию» в регулярном сезоне-2021/2022, был уволен со своего поста.

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