Торторелла станет новым главным тренером «Филадельфии»

«Филадельфия Флайерз» назначит Джона Тортореллу на пост главного тренера клуба, сообщает Sportsnet.



Отмечается, что соглашение будет заключено сроком на четыре года.



63-летний специалист ранее возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Торторелла завоевал Кубок Стэнли с «Тампой» в 2004 году, также он дважды признавался лучшим тренером года.



Отметим, что Торторелла – последний тренер, команде которого удалось выиграть серию плей-офф у «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2019 году его «Коламбус» переиграл «Тампу» в первом раунде. С тех пор «Тампа» ни разу не проигрывала в сериях.



Напомним, Майк Йео, возглавлявший «Филадельфию» в регулярном сезоне-2021/2022, был уволен со своего поста.