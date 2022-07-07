«Сочи» обменял форварда Жабреева в «Северсталь»

Клубы Континентальной хоккейной лиги «Сочи» и «Северсталь» совершили обмен, сообщает официальный телеграм-канал череповчан. Нападающий Александр Жабреев продолжит карьеру в Череповце, в обратном направлении проследовал форвард Донат Стальнов, ранее выкупленный «сталеварами» у тольяттинской «Лады».
22-летний Жабреев в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ. В составе «леопардов» он провёл 35 матчей, забросил две шайбы и сделал девять голевых передач при среднем игровом времени 9 минут 10 секунд. Его контракт рассчитан ещё на два сезона – до 30 апреля 2024 года.
Стальнов имеет опыт выступлений в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо», он сыграл 12 матчей в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. В последнее время он играл в Высшей хоккейной лиге за «Ладу» – на его счету 13 (4+9) очков в 30 встречах регулярного чемпионата и 8 (3+5) баллов в 10 играх Кубка Петрова.
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