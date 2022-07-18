Бывший тренер «Трактора»: Аскаров – распиаренный вратарь

Бывший тренер вратарей «Трактора» Андрей Зуев высказался о российском вратаре «Нэшвилл Предаторз» Ярославе Аскарове.

«Скажу честно: я считаю, что Аскаров – распиаренный вратарь. Слишком много о нём говорили в прессе. Такие дифирамбы надо было доказывать своей игрой. Я наблюдал за его матчами, в том числе на молодёжном чемпионате мира, и ничего особенного не увидел. У него есть хорошие физические данные, он подвижный, технически обученный вратарь. Еще и праворукий, что нечасто встречается. Но пока нет стабильности. Хотя он попал в сложную систему – в СКА. В Питере всегда высокие задачи, поэтому ему не давали выйти на первые роли, не доверяли. В другом клубе у него было бы больше игрового времени. Дай бог, что дальше у него все получится», – приводит слова Зуева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 20-летний голкипер провёл шесть матчей в КХЛ за СКА, отражал 91,3% бросков и пропускал в среднем 1,81 шайбы за игру. В ВХЛ в составе «СКА-Невы» на его счету девять игр в регулярном чемпионате, в которых он отбивал 89,9% бросков и имел коэффициент надёжности 2,57.