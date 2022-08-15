«Торпедо» расторгло контракт с защитником Демидовым
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Защитник Николай Демидов расторг контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что 26-летний хоккеист и клуб прекратили действие контракта по обоюдному соглашению сторон.
«Благодарим Николая за игру в составе «Торпедо» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Демидов стал игроком нижегородцев по ходу прошлого сезона в результате обмена из новосибирской «Сибири» на нападающего Антона Шенфельда. В чемпионате Континентальной хоккейной лиги – 2021/2022 он провёл 31 встречу, забросив две шайбы и отдав две результативных передачи при общей полезности «-2».
Ранее Демидов также выступал за «Спартак». Всего он сыграл в КХЛ 188 матчей, набрав 50 (17+33) очков при полезности «+10».
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