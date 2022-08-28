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ЦСКА стал победителем Кубка мэра Москвы, в финале уверенно обыграв «Куньлунь»

ЦСКА стал победителем Кубка мэра Москвы, в финале уверенно обыграв «Куньлунь»
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Московский ЦСКА одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

В составе подопечных Сергея Фёдорова заброшенными шайбами отметились нападающие Виталий Абрамов, Андрей Светлаков, Максим Соркин и Павел Карнаухов. Единственный гол «Куньлуня» забил форвард Люк Локхарт.

Третье место на турнире занял «Спартак», обыгравший «Амур» (2:0), пятая строчка — за московским «Динамо», переигравшим «Витязь» (2:1).

Напомним, новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», начало — в 19:00 мск.

Кубок мэра Москвы. Финал
28 августа 2022, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Абрамов (Нестеров, Каменев) – 15:05 (5x5)   2:0 Светлаков (Карнаухов, Соркин) – 21:15 (5x5)   3:0 Соркин (Каменев) – 37:45 (4x5)   4:0 Карнаухов (Соркин, Нестеров) – 40:09 (5x5)   4:1 Локхарт (Фу, Челиос) – 54:53 (4x5)
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