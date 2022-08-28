ЦСКА стал победителем Кубка мэра Москвы, в финале уверенно обыграв «Куньлунь»

Московский ЦСКА одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».



В составе подопечных Сергея Фёдорова заброшенными шайбами отметились нападающие Виталий Абрамов, Андрей Светлаков, Максим Соркин и Павел Карнаухов. Единственный гол «Куньлуня» забил форвард Люк Локхарт.



Третье место на турнире занял «Спартак», обыгравший «Амур» (2:0), пятая строчка — за московским «Динамо», переигравшим «Витязь» (2:1).



Напомним, новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», начало — в 19:00 мск.