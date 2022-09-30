Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Коламбус», Чинахов оформил дубль

Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Коламбус», Чинахов оформил дубль
Комментарии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В первом периоде была заброшена всего одна шайба. На 4-й минуте матча российский нападающий Егор Чинахов вывел гостей вперёд. Следующий гол в матче тоже на свой счёт записал Чинахов. Ему удалось удвоить преимущество своей команды на 32-й минуте.

Уже через минуту один гол отыграл другой россиянин – забил Павел Бучневич. Позже не прошло и минуты, как хозяева уже сравняли счёт после точного выстрела Роберта Бортуццо, которому ассистировали всё тот же Бучневич и ещё один российский нападающий Владимир Тарасенко.

Далее на 39-й минуте Хью Маккинг вывел «Сент-Луис» вперёд. А на 54-й минуте окончательный счёт установил Нико Миккола.

За «Сент-Луис» также участие в матче принял ещё один форвард из России Клим Костин. Ему же очков набрать не удалось.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2022, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Чинахов (Sweezey, Байройтер) – 03:50 (5x5)   0:2 Чинахов (Нюквист, Clayton) – 31:07 (5x5)   1:2 Бучневич (Аччари, Крюг) – 32:19 (5x4)   2:2 Бортуццо (Тарасенко, Бучневич) – 32:47 (5x5)   3:2 McGing (Питлик, Уокер) – 38:40 (5x5)   4:2 Миккола (Аччари, Питлик) – 53:10 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022