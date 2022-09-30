Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Коламбус», Чинахов оформил дубль

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В первом периоде была заброшена всего одна шайба. На 4-й минуте матча российский нападающий Егор Чинахов вывел гостей вперёд. Следующий гол в матче тоже на свой счёт записал Чинахов. Ему удалось удвоить преимущество своей команды на 32-й минуте.
Уже через минуту один гол отыграл другой россиянин – забил Павел Бучневич. Позже не прошло и минуты, как хозяева уже сравняли счёт после точного выстрела Роберта Бортуццо, которому ассистировали всё тот же Бучневич и ещё один российский нападающий Владимир Тарасенко.
Далее на 39-й минуте Хью Маккинг вывел «Сент-Луис» вперёд. А на 54-й минуте окончательный счёт установил Нико Миккола.
За «Сент-Луис» также участие в матче принял ещё один форвард из России Клим Костин. Ему же очков набрать не удалось.
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