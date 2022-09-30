Эспозито: мальчики, орущие про коммунизм, задели меня за живое. Хотел метнуть в них клюшку
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Легендарный канадский нападающий Фил Эспозито поделился своими впечатлениями о Суперсерии-1972 с командой Советского Союза, а также рассказал интересную историю о провокациях на политической почве со стороны молодых людей.
«Дверь для «Замбони» на старой арене в Ванкувере была прямо за воротами. Я выезжаю со льда, и четверо парней, лет по 20, орут, что коммунизм лучше и всё такое. Честно, мне хотелось метнуть в них клюшку как копьё. Они меня взбесили. Комментатор Джонни Эсо задал мне вопрос, и меня понесло. Я говорил от всего сердца. Те мальчишки, орущие про коммунизм, задели меня за живое. Потому что коммунизм — не лучше», — сказал Эспозито.
Полные высказывания канадской стороны можно прочитать в нашем материале:
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