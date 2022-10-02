«Барыс» одержал третью победу подряд, в овертайме обыграв ХК «Сочи»

В Астане на «Барыс-Арене» закончился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Барыс» принимал хоккейный клуб «Сочи». Победу в овертайме одержал астанинский «Барыс» 5:4 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 1:0).

В первом периоде на пятой минуте счёт открыли гости. С передач Артура Тянулина и Артёма Фёдорова гол забил Никита Зоркин. Через 10 минут второй гол сочинцев забил Никита Пивцакин с передачи Джо Морроу.

На третьей минуте второго периода сократил отставание в счёте нападающий хозяев Антон Сагадеев с передач Никиты Михайлиса и Адиля Бекетаева. Через три минуты счёт сравнял нападающий «Барыса» Джереми Бракко. На 10-й минуте второго периода Энтони Луис с передач Джесси Грэма и Линдена Вея вывел хозяев вперёд. Менее чем через минуту форвард ХК «Сочи» Никита Попугаев с передачи Никиты Феоктистова восстановил равенство в счёте. Через восемь минут вновь вывел гостей вперёд Никита Попугаев с передач Артёма Фёдорова и Сергея Попова. Эта шайба стала для Попугаева второй в матче.

На шестой минуте третьего периода нападающий «Барыса» Линден Вей с передач Джереми Бракко и Энтони Луиса забросил четвёртую шайбу хозяев, сравняв счёт.

В овертайме победу хозяевам принёс бросок Линдена Вея с передач Джереми Бракко и Джесси Грэма на второй минуте.

Следующий матч «Барыс» проведёт дома с нижнекамским «Нефтехимиком» 4 октября в 16:30 мск. ХК «Сочи» отправится на выезд к владивостокскому «Адмиралу» 4 октября в 12:30 мск.