Ягр ушёл от ответа на вопрос про участие российских игроков НХЛ в матчах в Праге
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр заявил, что слышал о мнении Доминика Гашека, который публично выступал против участия российских игроков в матчах НХЛ в Праге, однако развёрнутые комментарии давать отказался.
«Команды НХЛ уже здесь [в Праге]. Не знаю, какие будут составы на матч. Слышал что-то о словах Гашека, но не знаю...» — приводит слова Ягра чешское издание iSport.cz.
Напомним, ранее Гашек посылал официальные письма в НХЛ с просьбой запретить участие российских хоккеистов в матчах в Чехии. НХЛ эти письма проигнорировала.
7 октября в 21:00 мск в Праге начнётся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом». В составах команд НХЛ участие в матчах в Праге примут российские нападающие Евгений Свечников и Яков Тренин.
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