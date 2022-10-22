Два ассиста Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В ночь на 22 октября в Денвере (США) на льду «Болл-Арены» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в которой действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Поединок завершился победой гостей в основное время со счётом 3:2.
«Сиэтл» повёл после точных бросков Джейдена Шварца и Джареда Макканна. Затем «Эвеланш» сначала отыграли одну шайбу – с передач россиянина Валерия Ничушкина и Боуэна Байрэма отличился Эван Родригес. Далее «Колорадо» и вовсе сумел сравнять счёт в противостоянии: с ассистов всё того же Ничушкина и Логина О’Коннора свою шайбу забросил Боуэн Байрэм. Однако победу «Сиэтлу» принёс точный бросок Карсона Кульмана.
Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев участие в матче не принимал.
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