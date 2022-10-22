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Два ассиста Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Сиэтлом»

Два ассиста Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Сиэтлом»
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В ночь на 22 октября в Денвере (США) на льду «Болл-Арены» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в которой действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Поединок завершился победой гостей в основное время со счётом 3:2.

«Сиэтл» повёл после точных бросков Джейдена Шварца и Джареда Макканна. Затем «Эвеланш» сначала отыграли одну шайбу – с передач россиянина Валерия Ничушкина и Боуэна Байрэма отличился Эван Родригес. Далее «Колорадо» и вовсе сумел сравнять счёт в противостоянии: с ассистов всё того же Ничушкина и Логина О’Коннора свою шайбу забросил Боуэн Байрэм. Однако победу «Сиэтлу» принёс точный бросок Карсона Кульмана.

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев участие в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2022, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Эберле, Макканн) – 21:38 (5x4)   0:2 Макканн (Суси) – 22:00 (5x5)   1:2 Родригес (Ничушкин, Байрэм) – 25:55 (5x5)   2:2 Байрэм (Ничушкин, О'Коннор) – 46:58 (4x5)   2:3 Кульман (Шварц, Олексяк) – 52:06 (5x5)
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