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Передачи Орлова и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес». У Овечкина «-2»

Передачи Орлова и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес». У Овечкина «-2»
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На льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева победили со счётом 4:3.

Первый период завершился с сухим счётом, а после второго гости вели в две шайбы – отличились канадцы Шон Дурзи и Филлип Дано. В третьем периоде «Вашингтону» удалось переломить ход встречи. Сначала Ник Дауд сократил разрыв в счёте при помощи Ника Дженсена, а чуть позже россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов ассистировали Джону Карлсону и Ларсу Эллеру – 3:2. «Кэпиталз» выигрывали всего полторы минуты, после чего Виктор Арвидссон сравнял счёт. Но ещё через четыре минуты третье очко Орлова и шайба Маркуса Юханссона принесли команде победу.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в четвёртый раз в сезоне не отметился результативными действиями. Он завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Ранее «Кэпиталз» трижды проиграли, когда на счету Овечкина не были ни гола, ни передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дурзи (Арвидссон) – 21:26 (5x5)   0:2 Дано (Арвидссон, Мур) – 35:23 (5x5)   1:2 Дауд (Дженсен) – 43:11 (5x5)   2:2 Карлсон (Кузнецов, Орлов) – 44:10 (5x5)   3:2 Эллер (Орлов, Карлсон) – 48:59 (5x5)   3:3 Арвидссон (Мур) – 50:31 (5x5)   4:3 Юханссон (Орлов, Оши) – 54:35 (5x5)
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