Передачи Орлова и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес». У Овечкина «-2»

На льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева победили со счётом 4:3.
Первый период завершился с сухим счётом, а после второго гости вели в две шайбы – отличились канадцы Шон Дурзи и Филлип Дано. В третьем периоде «Вашингтону» удалось переломить ход встречи. Сначала Ник Дауд сократил разрыв в счёте при помощи Ника Дженсена, а чуть позже россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов ассистировали Джону Карлсону и Ларсу Эллеру – 3:2. «Кэпиталз» выигрывали всего полторы минуты, после чего Виктор Арвидссон сравнял счёт. Но ещё через четыре минуты третье очко Орлова и шайба Маркуса Юханссона принесли команде победу.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в четвёртый раз в сезоне не отметился результативными действиями. Он завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Ранее «Кэпиталз» трижды проиграли, когда на счету Овечкина не были ни гола, ни передачи.
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