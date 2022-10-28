Овечкин сравнялся с Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

В этой встрече принимал участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1282-й в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с легендарным канадцем Филом Эспозито. Следующей целью Овечкина является Кен Данейко, на счету которого 1283 матча в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 8 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, проведший 1779 матчей, следом за ним идёт Горди Хоу (1767), а замыкает тройку лучших Марк Мессье (1756).