Овечкин сравнялся с Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
В этой встрече принимал участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1282-й в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с легендарным канадцем Филом Эспозито. Следующей целью Овечкина является Кен Данейко, на счету которого 1283 матча в НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 8 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, проведший 1779 матчей, следом за ним идёт Горди Хоу (1767), а замыкает тройку лучших Марк Мессье (1756).
- 28 октября 2022
-
04:50
-
04:48
-
03:52
-
03:08
- 27 октября 2022
-
23:46
-
23:17
-
23:08
-
22:51
-
22:34
-
22:21
-
22:00
-
21:49
-
21:19
-
20:44
-
20:12
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:12
-
19:06
-
18:50
-
18:24
-
17:58
-
17:51
-
17:17
-
17:07
-
16:41
-
16:32
-
16:17
-
15:50
-
15:42
-
15:28
-
15:10
-
14:55
-
14:35