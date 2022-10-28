«Даллас» всухую обыграл «Вашингтон», у Александра Овечкина – «-1»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда хозяев льда победила со счётом 2:0.



Всего в матче было забито два гола. Сначала американский нападающий Джейсон Робертосон открыл счёт на 17-й минуте матча после передач Нильса Лундквиста и Роопе Хинца. Во втором периоде голов забито не было. Итоговый же счёт на табло установил Йоэль Кивиранта. Он отличился на 51-й минуте матча.



За хозяев в этом матче играл только один россиянин. Нападающий Денис Гурьянов очками не отметился, хоть его команда и выиграла. Он провёл на льду 14 минут и 11 секунд.



За гостей же сыграли сразу три россиянина. Самый звёздный Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». Защитник же Дмитрий Орлов очков не набрал, а Евгений Кузнецов повторил «успех» Овечкина.