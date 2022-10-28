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«Даллас» всухую обыграл «Вашингтон», у Александра Овечкина – «-1»

«Даллас» всухую обыграл «Вашингтон», у Александра Овечкина – «-1»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда хозяев льда победила со счётом 2:0.

Всего в матче было забито два гола. Сначала американский нападающий Джейсон Робертосон открыл счёт на 17-й минуте матча после передач Нильса Лундквиста и Роопе Хинца. Во втором периоде голов забито не было. Итоговый же счёт на табло установил Йоэль Кивиранта. Он отличился на 51-й минуте матча.

За хозяев в этом матче играл только один россиянин. Нападающий Денис Гурьянов очками не отметился, хоть его команда и выиграла. Он провёл на льду 14 минут и 11 секунд.

За гостей же сыграли сразу три россиянина. Самый звёздный Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». Защитник же Дмитрий Орлов очков не набрал, а Евгений Кузнецов повторил «успех» Овечкина.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2022, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Робертсон (Лундквист, Хинц) – 16:50 (5x5)   2:0 Кивиранта – 50:54 (4x5)
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